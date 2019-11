Magazine Cantora de k-pop Goo Hara morre aos 28 anos, em Seul

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Corpo de Goo Hara foi encontrado nas proximidades do monumento Olhos Atentos. Foto: Reprodução/Instagram Corpo de Goo Hara foi encontrado nas proximidades do monumento Olhos Atentos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora de k-pop Goo Hara foi encontrada morta na casa onde vivia em Seul, na Coreia do Sul. Segundo a polícia, a ocorrência foi atendida neste domingo (24), perto das 18h no horário local (6h da manhã no horário de Brasília). O caso está sob investigação.

A artista ficou famosa ao entrar para a banda Kara, em 2008. Após deixar o grupo em 2016, chegou a participar de programas de televisão e a lançar trabalho solo.

Goo Hara foi hospitalizada em maio, após uma suposta tentativa de suicídio. Relatos na época diziam que o empresário da cantora a encontrou inconsciente. Mais tarde, a artista pediu desculpas por causar “preocupação e comoção” entre seus fãs pelo incidente.

A notícia da morte movimentou os fãs da artista nas redes sociais, inclusive no Brasil. No Twitter, o nome de Goo Hara ficou entre os assuntos mais comentados deste domingo (24).

