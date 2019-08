Cantora? Marina Ruy Barbosa surge cantando em vídeo; assista

A atriz Marina Ruy Barbosa se soltou em um vídeo na sua conta do Instagram. A ruiva apareceu cantando durante uma festa de casamento a canção “Amor Perfeito”. Ela mostrou seus dotes como cantora acompanhada apenas por um violão.

Antes dos registros, porém, Marina publicou uma foto ao lado do marido, Xande Negrão, com os noivos. “Sábado foi o início das comemorações do casório desse casal que amamos”, escreveu. Em seguida, um aviso divertido para “justificar” seu momento bem “soltinha” na comemoração: “Depois de uns drinks…”, brincou.

Não é a primeira vez que a atriz aparece soltando a voz. No último programa especial de fim de ano de Roberto Carlos, Marina Ruy Barbosa fez um dueto com o artista na música “Na Paz do Seu Sorriso”.

Confira o vídeo:

Deixe seu comentário: