Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Surpreendida pela ação, Ludmilla compartilhou com os fãs uma foto da tatuagem. "É tanto amor, que faltam palavras pra agradecer", escreveu em seu ​Instagram Foto: Divulgação Surpreendida pela ação, Ludmilla compartilhou com os fãs uma foto da tatuagem. "É tanto amor, que faltam palavras pra agradecer", escreveu em seu ​Instagram. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Alana Ramos, 24, cantora da banda Dama do Pagode, fez uma homenagem a sua ídola Ludmilla, 24, na quarta-feira (08), dois dias após conhecê-la em Salvador.

A baiana decidiu tatuar o rosto da artista em sua perna e publicou o resultado em seu perfil no Instagram. “Cada um com seu ídolo e com sua forma de amar! Obrigada por tamanha simplicidade”, afirmou. Surpreendida pela ação, Ludmilla compartilhou com os fãs uma foto da tatuagem. “É tanto amor, que faltam palavras pra agradecer”, escreveu em seu ​Instagram.

Alana já havia relatado a emoção do encontro com Ludmilla nos últimos dias, também por meio da rede social. “Sabe aquele momento da sua vida que seu corpo treme, seu coração dispara e você perde a fala? Chegou o meu momento, antes de entrar no camarim da Ludmilla, eu senti milhões de sensações que até agora não consigo explicar”, escreveu na legenda de um vídeo em que aparece abraçando a cantora.

“Se eu dava tanto valor aos meus fãs agora eu darei dobrado, porque senti na pele o que eles sentem quando se deparam comigo. Gente? A Ludmilla tem uma energia inexplicável e incomparável, um jeito único e especial, me recebeu de braços abertos, e eu? Fiquei sem chão”, completou.

