24 de janeiro de 2020

O tradicional Gre-Nal Judaico ocorre neste sábado (25), a partir das 13h, no Estádio Mariscão, em Capão da Canoa. O evento, que está na sua 17ª edição, é uma realização da RS Gestão Esportiva, com o apoio da FIRS (Federação Israelita do RS) e da Confederação Brasileira Macabi.

Os times serão divididos nas categorias Master, a partir de 34 anos, Open, de 18 a 33 anos, e Sub-18. O número de inscritos deste ano já supera o da edição anterior, com cerca de 200 atletas participantes. Os meninos com idade sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15 participam dos jogos na categoria Infantil.

Durante o evento, a FIRS promoverá um ato em alusão ao Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, que acontece em 27 de janeiro, com a campanha #WeRemember. A solenidade será às 17h deste sábado e contará com a presença do ex-árbitro e comentarista de arbitragem Márcio Chagas, que também será responsável por apitar o jogo da categoria Master.

Mais informações pelo e-mail roberto@rsgestaoesportiva.com.br ou pelo telefone (51) 99903.6540. O ingresso é 2 quilos de alimentos não perecíveis por pessoa, que serão doados para instituições de caridade da região.

