A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), através da agência e Capão da Canoa, realizará um workshop sobre Empreendedorismo, na segunda-feira (23/9), das 13h30 às 18h, no auditório da prefeitura de Capão da Canoa. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (51) 3665-6405.

