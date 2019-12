Porto Alegre Capital fecha novembro com melhor resultado de emprego desde 2014

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Foram criadas 2.080 vagas de empregos formais. Foto: Joel Vargas/PMPA Foram criadas 2.080 vagas de empregos formais. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Porto Alegre encerrou novembro com um saldo positivo de 2.080 vagas de empregos formais, segundo a edição mais recente do Caged (Cadastro Geral de Empregos). Trata-se de um aumento de 55,9% em relação ao mesmo período de 2018 – além do melhor resultado para o mês de novembro nos últimos cinco anos. Os números foram divulgados na tarde desta quinta-feira (19), pelo IBGE.

O setor de locação de mão de obra temporária foi o campeão de ofertas, com 458 novos postos de trabalho. Na sequência, o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios apareceu com 251 vagas abertas, enquanto as atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares geraram 195 vagas.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, os índices evidenciam o potencial de negócios e empreendimentos em Porto Alegre. “Em novembro, é sempre esperado que tenhamos uma elevada geração de novos postos de trabalho. Mas, neste ano, as expectativas foram superadas, indicando fortemente a retomada do crescimento econômico da Capital após vários anos de recessão”, destaca Cidade.

