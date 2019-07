Cardi B cancela show no Rock in Rio; saiba quem se apresentará no lugar

Na manhã deste domingo (14) a organização do Rock in Rio anunciou que a apresentação da rapper Cardi B foi cancelada. Em uma publicação no Twitter, a produção do evento lamentou o ocorrido e se justificou dizendo aos fãs que o cancelamento aconteceu por questões pessoais da cantora. Agora, quem substitui a presença dela no festival é a britânica Ellie Goulding.

Preparados para receber Ellie Goulding no #RockinRio2019? Uma das cantoras mais respeitadas do pop vem pela 1ª vez ao festival, e a Cidade do Rock vai presenciar um show lotado de hits. Ellie irá se apresentar no lugar de Cardi B, que infelizmente cancelou por motivos pessoais. pic.twitter.com/exH3rxfLpd — Rock in Rio (@rockinrio) July 14, 2019

O Rock in Rio 2019 acontecerá em dois fins de semana, entre os dias 27 e 29 de setembro, e novamente, entre 3 e 6 de outubro, no Rio de Janeiro.

