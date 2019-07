O advogado Carlos Mário da Silva Velloso Filho toma posse como ministro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na próxima quinta-feira (1º), às 18h30min, na volta do recesso forense. A nomeação foi oficializada em julho. Ele vai substituir Sérgio Silveira Banhos, que foi nomeado ministro titular do TSE.

