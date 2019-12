Futebol Carol Dias e Kaká se casam na Bahia

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

Casal trocou alianças no sábado (30) em Itacaré Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A modelo Carol Dias e o ex-jogador de futebol Kaká trocaram alianças neste sábado (30) no luxuoso resort Txai em Itacaré, na Bahia. Cercados por 300 amigos e familiares, os dois subiram ao altar por volta das 16h30 para dizer o esperado “sim”.

Em seu Instagram, Carol compartilhou um registro de seu vestido, que foi assinado pelo Whitehall Atelier. “Prontíssima pra dizer sim mais uma vez pro amor da minha vida! QUE EMOÇÃO!!! e que Deus nos abençoe!”, celebrou ela na legenda.

Os filhos de Kaká, Luca e Isabella, frutos de seu relacionamento com Carol Celico, foram o pajém e daminha da cerimônia e ganharam um abraço apertado dos noivos aos chegarem no altar.

Na hora de ler os votos, Kaká declarou: “Prometo sempre te amar em toda e qualquer situação. que nosso amor se aperfeiçoe a cada dia, que tenhamos sempre muita paciência um com o outro, muita fé, que sejamos melhores amigos, confidentes, que a gente possa crescer juntos. Hoje terminam os meus sonhos e nascem os nossos, não são mais as minhas coisas, mas as nossas, não são mais os meus planos, mas os nossos”.

