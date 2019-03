O Carrefour Brasil está expandindo a parceria firmada no começo do ano com a Rappi e vê potencial para a startup colombiana de entregas responder por aproximadamente 30% do total de vendas on-line da rede varejista no País até o fim deste ano. Atualmente, a Rappi já coleta produtos em supermercados e hipermercados de 12 cidades das 149 cidades em que o Carrefour opera.

