Cartas mostram como Osama bin Laden preparou o filho para a Al Qaeda

No ano anterior à sua morte, Osama bin Laden passou os dias atrás dos muros de seu complexo residencial no Paquistão, preocupado com o filho que morava a milhares de quilômetros de distância. Escreveu inúmeras cartas, descrevendo o currículo que o filho Hamza bin Laden, então com 23 anos, deveria estudar, as qualidades que ele deveria cultivar e as medidas de segurança que deveria seguir. Em uma delas, aconselhou o filho, que tinha apenas 13 anos quando viu seu pai pela última vez, a não sair de casa. As informações são do jornal The New York Times.

Em outra, sugeriu que o jovem poderia se juntar a ele no Paquistão, aconselhando-o a viajar em um dia nublado, quando seria mais difícil para um drone rastreá-lo. Bin Laden elaborou um protocolo de segurança complicado, pedindo que o filho trocasse de carro dentro de um túnel para enganar a vigilância aérea.

O cuidado que ele demonstrou não foi apenas o de um pai para um filho. Parece ter sido também uma tentativa do terrorista mais caçado do mundo de garantir seu legado.

Analistas acreditam que, pelo menos desde 2010, a Al Qaeda estava secretamente preparando Hamza bin Laden para assumir a organização, medida que parece ter sido frustrada. De acordo com três autoridades dos Estados Unidos, o jovem Bin Laden foi morto durante os dois primeiros anos do governo Trump, embora muitas perguntas permaneçam, inclusive quando, como, onde ele foi morto e por quem.

Se confirmada, sua morte representa mais um golpe para a Al Qaeda, cujas fileiras foram esvaziadas por ataques americanos implacáveis e pela ascensão do grupo terrorista Estado Islâmico (EI). A Al Qaeda tem se esforçado para recrutar uma geração mais jovem, que foi atraída para o EI por vídeos bem filmados com drones e câmeras GoPro, enquanto a rede mais antiga ainda dava palestras de uma hora, por líderes envelhecidos diante de filmadoras de baixa resolução.

O jovem Bin Laden deveria resolver vários dos problemas de gestão mais urgentes da Al Qaeda: com não mais de 30 anos, ele era quase quatro décadas mais jovem que Ayman al-Zawahri, o atual líder do grupo, que foi criticado pelo EI como um gestor antiquado e distante.

Como possui o sobrenome mais famoso do terrorismo, o jovem Bin Laden é capaz de aproveitar a devoção que jihadistas do mundo todo sentem por seu pai. Por essas razões, a Al Qaeda esperava que Hamza pudesse atuar como um unificador, apelando não apenas à base do grupo, mas também aos recrutas que perdeu para o EI, muitos dos quais estão em uma encruzilhada após a perda do território do EI no Iraque e na Síria.

“Se é verdade que ele está morto, a Al Qaeda perdeu seu futuro, porque Hamza bin Laden era o futuro da Al Qaeda”, disse Ali Soufan, ex-agente do FBI e especialista em contraterrorismo, que chamou atenção por ser incomum a Al Qaeda não anunciar tal morte.

“Ele estava sendo preparado para liderar a organização, e fica óbvio em suas declarações que seu foco era trazer de volta a mensagem de seu pai”, disse Soufan, autor de um perfil de Hamza bin Laden que o chama de “líder herdeiro da Al Qaeda”.

O governo dos Estados Unidos teve um papel na operação que o matou, disseram autoridades americanas, mas se recusaram a dar mais informações. Questionado sobre a operação na quarta-feira (31), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não fez comentários.

Quanto ao paradeiro de Hamza bin Laden, havia apenas relatos vagos sobre possíveis avistamentos. “Nossos relatórios de inteligência mostraram que havia um Hamza aqui, mas não sabíamos ao certo”, disse Mohammad Ismail, governador de Want Waigal, um distrito montanhoso no leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão. “Alguns diziam que ele era paquistanês e outros diziam que era árabe.”

Cartas dele para seu pai – encontradas pela equipe Seal da Marinha americana que matou Bin Laden pai e depois divulgou o fato – indicam que ele estava vivendo no Irã em 2009 e 2010. Uma autoridade iraniana disse na quarta-feira acreditar que Hamza bin Laden vivia em uma casa de luxo em Teerã com duas mulheres e uma irmã. Outra autoridade disse que ele ia e vinha, mas nunca morou no Irã.

Hamza bin Laden tinha apenas 13 anos quando seu pai o levou com seus irmãos até a base de uma montanha no Afeganistão e se despediu pela última vez. Era 2001, e aviões pilotados por terroristas haviam acabado de atacar o World Trade Center e o Pentágono, enquanto outro avião sequestrado fora derrubado a caminho de Washington.

Hamza bin Laden se casou com a filha de um líder da Al Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, um casamento gravado em vídeo encontrado no complexo de Osama em Abbottabad, no Paquistão.

Thomas Joscelyn, membro sênior da Fundação para Defesa das Democracias, que estuda a Al Qaeda há anos, disse que o papel de Bin Laden filho na organização era opaco. “Na verdade, não sabemos qual era seu verdadeiro papel na Al Qaeda”, disse ele. “Sabemos que a Al Qaeda o estava apresentando como uma voz para uma geração mais jovem. Isso ficava visível quando eles colocavam mensagens de áudio dele.”

Deixe seu comentário: