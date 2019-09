A Casa Lar Sagrada Família foi inaugurada na tarde desta quarta (11). A unidade oferta acolhimento institucional para crianças e adolescentes na Capital. A nova construção com 272 m² oferece seis dormitórios, seis banheiros, cozinha e sala de estar com refeitório conjugado, garagem, lavanderia e churrasqueira, além de pátio amplo com árvores frutíferas.

