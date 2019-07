Casacor RS inicia na próxima semana

A venda de ingressos para a reconhecida mostra de arquitetura, CASACOR , que vai acontecer de 23 de julho a 8 de setembro em Porto Alegre, já está aberta. Neste ano, o antigo Hospital da Criança Santo Antônio, localizado no quarteirão entre as avenidas Ceará, Maranhão, Paraná e Ernesto da Fontoura, será a sede do evento que apresentará 50 ambientes assinados por renomados profissionais da Capital e do interior do Estado. Entre as novidades da edição, destaca-se a criação de ambientes amplos de pé direito duplo e integrados como lofts, apartamentos inteiros, e uma área com restaurantes e café.

É possível garantir ingressos de entrada única e passaporte com desconto de até 20% no site (casacorrs.byinti.com/#/).

A empresa, que pertence ao Grupo Abril, é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Anualmente, o evento reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 21 praças nacionais e mais seis internacionais.

Serviço

O quê: Casacor RS 2019

Quando: de 23 de julho a 8 de setembro

Onde: antigo Hospital da Criança Santo Antônio (Av. Ceará, 1549 – Porto Alegre);

Quanto: de R$ 40 a R$ 180.

