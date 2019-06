Casal de idosos morre com diferença de cinco minutos em hospital de Passo Fundo

Dois idosos que estavam juntos há mais de 50 anos faleceram quase ao mesmo tempo em um hospital de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul.

Delvino, que tinha leucemia, estava internado desde 31 de maio. A esposa tinha um histórico de três acidentes vasculares cerebrais (AVC) e deu entrada no hospital no dia 6 de junho. Ela faleceu por conta de uma pneumonia e ele após uma parada cardíaca.

Antigamente, Delvino trabalhava como pedreiro, e Maria, como cuidadora de idosos. Os dois eram aposentados e mantinham uma rotina tranquila. Um dos filhos, que morava com o casal, conta que eles gostavam de tomar chimarrão na frente de casa e que eram muito companheiros um do outro.

Conforme o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Delvino Zanco, de 74 anos, morreu às 9h25 de segunda-feira (10), e Maria Soleni Zanco, de 72 anos, cinco minutos depois. O casal que estava internado há cerca de um mês, foi sepultado nesta terça-feira (11) e deixou três filhos.

Deixe seu comentário: