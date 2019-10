Casamento de Justin e Hailey Bieber reúne personalidades em festa reservada

O cantor Justin Bieber, de 25 anos, e a modelo Hailey Bieber, de 22, oficializaram a união na segunda-feira (30). A cerimônia, que ocorreu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, foi reservada e contou com um pouco mais de cem convidados, de acordo com o site Us Weekly. Os dois já haviam se casado no civil, em Nova York, há um ano. Na festa de segunda-feira, estavam presentes a modelo Kendall Jenner e o empresário Scooter Braun, além dos cantores Katy Perry e Ed Sheeran.

Bieber trata de sua depressão e esse foi um dos motivos que fizeram com que a festa de casamento demorasse a ser realizada. O cantor mudou sua postura e tem se mostrado cada vez mais religioso de alguns anos para cá. No último dia 25 de setembro, Hailey participou de uma despedida de solteira com Jenner. A modelo e Bieber namoraram de 2015 a 2016 e depois reataram em 2018, pouco tempo depois de o cantor se separar da então namorada Selena Gomez.

Vestido da noiva

Para a ocasião, Hailey trocou de vestido duas vez, trazendo inspiração de looks de noiva para dia e noite. A recém-casada apostou em três peças com cortes bem diferentes como curto, com manga ombro a ombro e com gola alta no pescoço. Ainda sem muitos detalhes dos looks, a artista ainda customizou uma jaqueta de couro com a palavra “wife” (esposa em inglês) nas costas com strass.

O primeiro vestido do casamento eleito por Hailey Baldwin foi curto. A peça foi usada especialmente para o jantar que antecedeu a cerimônia. O “pré-wedding” rolou ainda na segunda-feira e serviu para recepcionar os convidados. O visual eleito para a ocasião foi um vestido branco de seda bem curto da estilista Vivien Westwood, provando ser possível casar apostando nesse comprimento.

O modelo conta com um decote ombro a ombro, que valorizou o colo da artista, aliado a uma saia com caimento bem curtinho. Para combinar, ela usou um salto da marca Jimmy Choo de cerca de R$ 4 mil com um laço de organza decorando. Deixando o cabelo solto, ela finalizou o visual com um laço na cabeça.

Hailey seguiu o protocolo durante a cerimônia. A mulher de Justin Bieber usou um vestido com pegada romântica. Apesar de ainda não ter revelado mais detalhes do modelo, é possível ver que a peça também conta com um decote ombro a ombro. Nas imagens do flagra da artista saindo do local da cerimônia, é possível ver aplicações na manga, que dão essa pegada mais romântica. Além disso, ela usou um véu e uma grinalda para subir ao altar, combinando com um coque baixo.

Deixe seu comentário: