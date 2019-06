Casemiro fica fora da partida contra o Paraguai pela Copa América

No jogo desta quinta-feira (28), a seleção brasileira liderada pelo treinador Tite vai enfrentar o Paraguai. E o volante Casemiro não poderá entrar nessa partida, pois no último jogo no sábado (22) contra o Peru, o jogador recebeu dois cartões amarelo.

O técnico do Brasil, adiantou ontem à noite (26) em uma coletiva de imprensa que Allan será o titular, fechando a dupla com o volante Arthur. Além dessa informação, Tite ressaltou que o trio de atacantes permanece o mesmo contra a seleção do Peru, com Everton, Roberto Firmino e Gabriel Jesus.

O jogo que ocorre às 21h e 30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre e decide qual seleção vai para a semifinal da Copa América.

Deixe seu comentário: