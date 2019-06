Caso Flordelis: defesa quer medida judicial para acesso a inquérito

A defesa do filho da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), Flávio dos Santos, anunciou que ingressará na Justiça com um mandado de segurança para ter acesso ao inquérito policial e também para forçar a transferência do seu cliente ao sistema penitenciário. Flávio é suspeito de ter matado o pai, o pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis.

Os advogados Maurício Mayr e Flávio Crelier estiveram, nesta sexta-feira (28), com Flávio e apontaram as condições precárias da carceragem da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Segundo eles, as celas não têm banheiro, pia e nem cama, sujeitando o preso a dormir no chão. Os advogados também reclamaram da postura da delegada titular da DHNSG, Bárbara Lomba, de não dar atenção à equipe da defesa.

Apesar da polícia ter declarado que Flávio dos Santos confessou ter atirado seis vezes contra o pai, os advogados sustentam que ele não confessou e que não foi assistido por um defensor durante o depoimento.

