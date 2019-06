Caso Neymar: confira em detalhes tudo o que aconteceu nesta semana

A última semana foi agitada para Neymar. Desde que recebeu uma acusação de estupro, sua vida pessoal foi exposta como nunca antes. O jogador se preparava para disputar a Copa América e se viu em meio de uma acusação muito grave. Após o último jogo, foi cortado da Seleção Brasileira. Saiba em detalhes o que aconteceu nessa semana sobre o caso. As informações são do portal “Lance!”.

A acusação

Najila Trindade (até então não identificada) registrou no dia 31 de maio um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, São Paulo, acusando Neymar de estupro.

A mulher acusou Neymar de ter ficado agressivo após uma troca de carícias e que ele usou de violência para praticar relação sexual sem consentimento. No sábado (2), o atacante publicou vídeo de 7 minutos dando sua versão dos fatos e expondo partes da suposta conversa com a moça que o denunciou.

Um dia após a acusação de estupro ter se tornado pública e Neymar ter publicado nas redes a suposta conversa com a mulher, a Polícia Civil de Teresópolis foi até a Granja Comary. O jogador passou a estar sob investigação justamente por ter exposto fotos íntimas da mulher que o acusou.

No mesmo dia, além de um laudo médico apontar que a mulher que acusou Neymar de estupro apresentava hematomas pelo corpo e sintomas de stress pós-traumático, o advogado que defendia Najile diz que ela apresentou versões diferentes do caso e por isso rescindiu o contrato com a suposta vítima.

Apoio do presidente e corte da Seleção

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quarta-feira (5), que estaria presente no jogo do Brasil contra o Qatar no Mané Garrincha para dar um abraço em Neymar. Bolsonaro afirmou que acredita na inocência do jogador em caso de acusação de estupro feita por uma Najila Trindade.

O presidente cumpriu a promessa e acompanhou a vitória do Brasil sobre o Catar por 2 a 0. Após a partida, Bolsonaro se dirigiu ao hospital, próximo ao estádio, para visitar Neymar, que saiu de campo no primeiro tempo, após uma entorse no tornozelo. Lesão que acabou tirando Neymar da Copa América.

Identificação

A modelo Najila Trindade falou pela primeira vez sobre a acusação de estupro contra Neymar. Em entrevista veiculada pelo SBT na noite de quarta, ela reforçou as acusações contra o jogador, deu a sua versão sobre o que aconteceu em Paris e negou que tenha tentado extorquir dinheiro de Neymar.

Jornalista

No final da edição de quarta-feira do “Jornal Nacional”, a Globo informou o afastamento de Mauro Naves pelo fato de o repórter ter passado o contato do pai de Neymar ao ex-advogado de Najila. A situação veio à tona após o pai do jogador ter desmentido informação veiculada pela emissora no dia anterior.

Porém, segundo o portal “Noticias da TV”, não foi bem isso que aconteceu. Ao invés de apenas intermediar o contato para obter um furo de reportagem, Mauro teria tentado “abafar” o escândalo para que ele não saísse na mídia, o que desagradou a cúpula da Globo que afastou o repórter.

Vídeo

Vazou nas redes sociais na noite de quarta um vídeo de um momento de briga entre Neymar e Najila, que o acusou de estupro, que é possível observar a mulher dando tapas no jogador. As imagens teriam sido gravadas em maio no quarto do hotel em que os dois se encontraram em Paris.

Invasão

Na quinta-feira (5), Najila deveria prestar depoimento, mas não foi. A modelo que apareceu na TV pela primeira vez no dia anterior alegou que teve seu apartamento invadido após a entrevista concedida ao SBT ser veiculada.

No entanto, à ESPN, a dona do imóvel Verena Fiori, que aluga o apartamento para Najila, afirmou que ela mentiu. “Sobre o arrombamento do imóvel: isso é mentira. A empregada deixou a porta aberta de propósito e as câmeras de segurança do prédio pegaram”, afirmou.

Depoimentos

Após ser cortado da Copa América, Neymar prestou depoimento na quinta-feira, no Rio. Neymar afirmou que não juntou o vídeo com as mensagens da conversa com Najila Trindade por não ter conhecimento técnico e que a ação foi feita por um membro de sua assessoria e um técnico de informática.

Na sexta (7), Najila finalmente compareceu à delegacia para depor e desceu do carro com o rosto coberto para não ser filmada. No mesmo dia, o “Uol” divulgou que o exame de corpo de delito, feito após o registro do boletim de ocorrência, no dia 31 de maio, não detectou lesão nas partes íntimas da modelo.

“Neymar da Penha”

O deputado federal Carlos Jordy (PSL/RJ) protocolou um projeto de lei que agrava a pena em casos de “denunciação caluniosa”, em crimes contra a dignidade sexual. Se aprovado, pessoas que fizerem acusações inverídicas sobre crime de estupro poderão ter a pena aumentada em até um terço.

No Twitter, seguidores do parlamentar fizeram uma comparação irônica “batizando” a PL como “Lei Neymar da Penha”.