Caso Neymar: modelo Najila se apresenta à delegacia da Mulher com novo advogado

Com novo advogado a modelo Najila Trindade, que acusa o jogador Neymar de estupro, compareceu, nesta terça-feira (18), a 6° Delegacia de Defesa da Mulher, após o término do depoimento a modelo será conduzida ao 11º Distrito Policial falar sobre o caso do suposto arrombamento a seu apartamento.

Flávia Merlini, uma das promotoras de Enfrentamento à Violência Doméstica, foi chamada, também, para prestar esclarecimentos, porém, disse não poder dar detalhes sobre o chamamento de Najila mas contou que que teria ido até a delegacia após um telefonema da equipe policial.

“Eu recebi a ligação para comparecer, porque tinha diligência pra ser feita, mas não revelaram qual. Como só eu estava no fórum, eu que atendi e vim aqui pra ver o que está acontecendo. Não me falaram nada. Falaram que um ato ia ser praticado que devido a designação, o Ministério Público tinha que estar presente”, explicou Flávia. Além dela, mais duas promotoras fazem parte da equipe.

Ontem, a Polícia Civil havia conseguido um mandado de busca e apreensão para o celular de Najila. O objetivo da polícia é verificar a existência do vídeo divulgado por ela onde parece com o jogador em Paris. Se espera que a modelo entregue o celular para as autoridades ainda hoje.

