Catracas do trensurb são liberadas durante protesto de metroviários em Canoas e São Leopoldo

As catracas do trensurb nas estações La Salle (Canoas) e São Leopoldo foram liberadas para os usuários, das 7h às 8h desta quinta-feira (29), durante um protesto de metroviários contra as reformas trabalhista e previdenciária e a possibilidade de privatização da Trensurb.

Durante o ato, os manifestantes impediram que os bilhetes fossem depositados nas roletas. O protesto não afetou a circulação dos trens.

Comentários