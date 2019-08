O governo da Índia revogou, nesta segunda-feira (5), o status especial do estado de Jammu e Caxemira em uma tentativa de integrar plenamente a única região de maioria muçulmana do país, a ação política de intervenção mais extrema no território em cerca de sete décadas. A decisão significa o fim de algumas regras que existiam em Jammu e Caxemira.

