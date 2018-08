CEEE retira dos postes cabos inativos e de ocupantes clandestinos

As empresas que compartilham estrutura da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) para passar seus cabos (telefonia, TV a cabo ou fibra óptica) têm até o fim deste mês para informarem os pontos em que seus equipamentos estão instalados. Em setembro, a companhia de energia inicia um projeto-piloto em que técnicos realizarão a retirada dos fios inativos ou de ocupantes clandestinos (sem contrato) de seus postes. Será feito o reordenamento dos cabos, garantindo maior segurança para quem trabalha nos postes – tanto por parte da CEEE como das demais prestadoras de serviço, usuárias regulares – e para a população, além de melhorar o impacto visual da cidade.

Todas as 76 empresas que têm contrato de compartilhamento de infraestrutura em Porto Alegre foram notificadas no início de julho por carta com aviso de recebimento, por e-mail e até com reforço por telefone. No entanto, apenas seis deram retorno, das quais cinco já repassaram as informações.

Para explicar como se dará todo o processo até o momento da retirada final do cabeamento excedente, o diretor-presidente do Grupo CEEE, Urbano Schmitt, e o diretor de Distribuição, Daniel Vargas de Farias, concederão entrevista coletiva, nesta quarta-feira (22), às 15h, na sede da empresa, em Porto Alegre.

Conclusão de obra de transmissão

A Companhia Estadual de Energia Elétrica concluiu, na primeira quinzena de agosto, a energização da nova linha de transmissão que ligará a subestação Porto Alegre 8 (Baltazar de Oliveira Garcia, 318) à futura subestação Porto Alegre 20 (aeroporto). A nova unidade está sendo construída na Rua Nicolau Copérnico, em frente ao número 125, na zona norte da capital.

Ao todo, o percurso da linha soma 1,2 km de extensão e vai garantir mais confiabilidade ao sistema, maior disponibilidade de atendimento de carga e qualidade de energia. O investimento alcançou R$ 2,6 milhões e, somado à nova subestação, é de R$ 21 milhões. A Porto Alegre 20 vai distribuir energia a 21,5 mil clientes.

Golpe

Após receber relatos sobre tentativa de golpe utilizando o seu nome, a CEEE manteve o alerta de que não faz cobrança aos seus clientes em dinheiro ou depósito bancário. Todos os valores referentes a serviços ou débitos são incluídos na fatura de energia ou cobrados por meio de documentos oficiais.

Recentemente, em uma das denúncias, uma microempresa da Zona Norte de Porto Alegre revelou ter recebido uma ligação solicitando que efetuasse um telefonema para um número determinado pelo interlocutor (um 0800 que não é o da CEEE) para emissão de título. A CEEE reforça que ninguém tem autorização para receber, em nome da concessionária, qualquer tipo de pagamento.

Os golpistas dizem ser da 4ª Vara Federal e alegam falar em nome da CEEE. A prática já foi identificada junto a clientes da Região Metropolitana, Campanha, Litoral Norte e do Sul do Estado.

Segundo relatos de episódios anteriores, registrados em janeiro e abril do ano passado, eram exigidos depósitos de até R$ 4,5 mil. A Companhia orienta a não fazer qualquer depósito ou pagamento por serviços a terceiros através de cobranças diretas e, se houver alguma tentativa, o cliente deve denunciar o caso à delegacia de polícia.

Eventuais ligações telefônicas feitas por profissionais da CEEE são sempre no sentido de alertar o cliente para débitos existentes, mas os pagamentos nunca são feitos sem um documento formal de cobrança.

