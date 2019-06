Celular do ministro Sergio Moro sofre tentativa de invasão

Uma nota divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que houve tentativa de invasão do telefone celular do ministro Sergio Moro. O fato teria acontecido nessa terça-feira (4) e, diante da possibilidade de clonagem do número, a linha foi abandonada.

A investigação para apuração dos fatos está em andamento.

Veja a nota na íntegra:

“Informamos que ontem houve tentativa de invasão do telefone celular do Ministro da Justiça e Segurança Pública. Diante da possibilidade de clonagem do número, a referida linha foi abandonada. Investigação para apuração dos fatos já está em andamento.”

Outros casos

Em 2018, os ex-ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria do Governo, Carlos Marun, também foram vítimas desse golpe. Na época, estelionatários enviaram mensagens dos celulares de ambos pedindo empréstimos.

