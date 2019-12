Notas Mundo Cemitério judaico na França é profanado com desenhos de suásticas

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Mais de 100 túmulos do cemitério judaico de Westhoffen, cerca de 25 km a oeste de Estrasburgo, no leste da França, foram profanados nesta terça (3), informaram as autoridades locais. A maioria dos 107 túmulos marcados foi pintada com suásticas. A cerca de 20 km dali, inscrições antissemitas também foram encontradas na cidade de Schaffhouse-sur-Zorn.

