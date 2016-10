Cena com Bruna Marquezine nua vaza e leva a internet à loucura

Uma cena pra lá de picante da minissérie “Nada Será Como Antes”, da Globo, caiu na internet e levou os internautas à loucura. Na imagem, a personagem de Bruna Marquezine, Beatriz, aparece com os seios de fora em uma cena de sexo com Otaviano, vivido por Daniel de Oliveira.

Os internautas não estão sabendo lidar com a beleza da atriz e já fizeram vários memes e comentários nas redes sociais. “Bruna Marquezine humilhando com sua beleza. Até os peitos são lindos”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Todo mundo devia ter uma Bruna Marquezine na sua vida… Existir uma só é covardia!”, brincou outro admirador. “Acabei de ver um GIF da Bruna Marquezine pelada e vou colocar silicone sim. Quero ver quem vai me impedir”, brincou uma internauta.

Comentários