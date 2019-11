Teatro & Dança Cerca de 500 dançarinos se apresentam na 12ª Mostra de Dança, em Lajeado

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Apresentações aconteceram neste sábado (23) no Teatro Univates. Foto: Vinicius Mallmann/Divulgação Foto: Vinicius Mallmann/Divulgação

Figurinos a caráter e apresentações de dança à altura de um grande espetáculo. Esse foi o cenário da 12ª edição da Mostra de Dança, que reuniu mais de 700 pessoas no Teatro Univates neste sábado (23). No palco, 13 grupos de sete municípios do Vale do Taquari encantaram o público que prestigiou o evento.

Com o objetivo de difundir a dança como arte e expressão corporal nas suas mais diferentes formas de manifestação, a mostra trouxe coreografias que marcam as diferentes etnias que formam a identidade cultural do Vale do Taquari e região. Divididos nas categorias Infantil e Juvenil/Adulto, cerca de 500 dançarinos ocuparam o palco com estilo, desenvoltura e graça, recebendo em troca o entusiasmo e aplausos da plateia.

Da plateia, os pais Júlia e Girlei Tischer, juntamente com familiares, assistiram pela primeira vez a pequena Geovanna se apresentando. “Gostamos muito de participar, é uma forma das crianças desenvolverem a cultura logo cedo. Temos muito orgulho dela. Ver as crianças se divertindo não tem preço”, comentam.

Ansiosas para subirem ao palco, as crianças do grupo Corpo Livre, de Westfália, relatam a mistura de sentimentos: “Estamos ansiosas, mas felizes”. Quanto ao desafio de se apresentarem em um Teatro, elas brincam: “Ver todas as pessoas da plateia olhando a gente dançar vai ser muito legal”.

