Certificação ISO 9001 referenda serviços de diagnóstico laboratoriais

A tradição de 52 anos em serviços de diagnóstico do Laboratório Marques D’Almeida é referendada por programas de controle de qualidade nacionais e internacionais, como o Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) e a Certificação ISO 9001.

Certificado desde 2003 pelo Sistema de Gestão ISO 9001, o laboratório está trabalhando forte para buscar, no início de 2017, a certificação da ISO 9001 versão 2015, a última atualização da norma. A gerente do Laboratório Marques D’Almeida, Laís Ruperti, destaca as ações de melhoria contínua, foco no cliente e otimização dos processos.

– Desde 2003, quando recebemos a Certificação ISO 9001 estamos aprimorando, constantemente, o desempenho, a produtividade e os resultados de indicadores técnicos e administrativos, sempre com foco no cliente e na sua satisfação – enfatiza Laís.

Com dez postos de coleta em Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Guaíba, São Leopoldo e Viamão, o laboratório oferece análises hematológicas, bioquímicas e imunológicas, entre outras. A utilização de tecnologia de alta performance permite que 90% dos resultados de exames estejam disponíveis 24 horas após a coleta.

Recentemente, a unidade de atendimento na Zona Norte de Porto Alegre ganhou novo endereço, na avenida Assis Brasil, 3217, oferecendo maior conforto aos clientes e aumentando a capacidade de atendimento, podendo receber até 250 pacientes por dia.

A ISO 9001 é a norma mais utilizada mundialmente, constituindo-se como referência internacional para a Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade. Sua nova versão foi publicada em setembro de 2015.

A certificação lida com o propósito fundamental da existência de uma organização ao focar na capacidade de satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes, aumentar a sua satisfação e melhorar o desempenho global da empresa.

