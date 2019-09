O ex-prefeito do Rio Cesar Maia (DEM) estava no Chile no dia 11 de setembro de 1973, quando os militares comandados por Augusto Pinochet bombardearam o Palácio da Moneda com o presidente Salvador Allende dentro e tomaram o poder. Cesar disse que as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que defendeu o golpe chileno, são “inadmissíveis”.