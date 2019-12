Celebridades Chay Suede ajudou mãe a se formar em jornalismo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Herica Godoy, mãe do ator, agradeceu pelo apoio nas redes sociais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Chay Suede foi um dos responsáveis pela formação da sua mãe, Herica Godoy, na faculdade Estácio no curso de jornalismo. Através das redes sociais, Godoy agradeceu o apoio do filho e dos demais integrantes da família, na segunda-feira (02), após se formar na graduação.

“Sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019. Foram cinco anos de estudo até chegar aqui. Vontade de desistir? Tive. Várias vezes, mas fui teimosa. Minha primeira graduação aos 47”, escreveu a mãe do ator que atualmente interpreta Danilo, na novela “Amor de Mãe”. No texto, Godoy contou que Chay foi um dos responsáveis pelo incentivo nos estudos e também, quem pagou todo o curso.

“Ao meu filho Chay, que em novembro de 2014, sabendo que não estava sendo fácil o momento que eu vivia com JP depressivo, me incentivou [de uma maneira que só ele sabe fazer] a me matricular na faculdade para o ano seguinte. Foi ele também que pagou todo o meu curso. Não tenho palavras, filho. Te amo.”

Ainda no texto, publicado em sua conta do Instagram, a mãe de Chay escreveu que o curso foi sofrido e teve uma turma problemática. “Estou orgulhosa por não ter desistido, e realizada por essa conquista que não é só minha. Enfim, jornalista”, concluiu. Nos comentários, Chay Suede deixou um recado para a mãe: “Te amo muito, tenho muito orgulho de você”, escreveu o ator da rede Globo.

Em “Amor de Mãe”, da TV Globo, o ator interpreta o filho superprotegido de Adriana Esteves (Thelma), personagem que descobre um aneurisma inoperável, mas não conta a doença para Danilo (Chay). Ela faz uma lista dos seus últimos desejos e correr contra o tempo para realizá-los.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário