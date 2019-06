O comissário em exercício da Agência Alfandegária e de Proteção de Fronteira dos Estados Unidos (CBP), John Sanders, pediu demissão e deixará o cargo no dia 5 de julho, informou a agência nesta terça-feira, uma medida que coincide com as polêmicas sobre o tratamento de crianças imigrantes detidas pela instituição.

