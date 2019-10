O Parlamento de Hong Kong teve sessão conturbada nesta quinta-feira (17), quando, pelo segundo dia consecutivo, vários deputados pró-democracia tentaram interromper com vaias o discurso da chefe do Executivo local, Carrie Lam. Sua administração é considerada pró-Pequim pelos manifestantes que desde junho tomam as ruas desse território semiautônomo.