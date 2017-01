Chega ao mercado a linha de LouÃ§as SanitÃ¡rias LorenWay

Disposta a oferecer produtos que unem design inovador e conforto a preço acessível, a Lorenzetti complementa seu portfólio de Louças Sanitárias e lança a linha LorenWay. As peças se destacam pelo conforto no uso, uma vez que a bacia possui altura maior que a média do mercado para o seu segmento, além de design harmônico.

A linha LorenWay é composta por bacia com caixa acoplada, nas opções Duo Flow, que é de duplo acionamento, e acionamento simples, além de bacia convencional, lavatório para coluna, coluna e lavatório suspenso.

Seguindo o design clean, a caixa acoplada apresenta tampa com match perfeito, característica que torna a peça mais harmoniosa, e formato levemente cônico, que confere mais modernidade e adéqua o encaixe com a bacia. Já a base robusta da bacia proporciona mais segurança e equilíbrio para o usuário. Por conta do design compacto, o lavatório suspenso se torna ideal para ambientes menores.

Outro destaque é a funcionalidade da bacia com caixa acoplada Duo Flow, que proporciona economia no consumo de água em até 50%, graças ao sistema de duplo acionamento, que permite a escolha entre três e seis litros de água por descarga. A tampa da caixa acoplada no modelo Duo Flow é presa pelo botão de acionamento, evitando a queda da tampa e possíveis acidentes.

Comentários