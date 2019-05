Chegou a hora de usar aparelho auditivo: e agora?

A partir dos 50 anos, as pessoas já começam a sentir dificuldades para ouvir, que é uma causa comum da perda auditiva: o envelhecimento. Isso ocorre porque as células ciliadas do ouvido, responsáveis pela audição, vão morrendo com o passar do tempo. Apesar do preconceito de algumas pessoas em utilizar aparelhos auditivos, quando esses problemas chegam, eles podem proporcionar maior segurança no convívio social e melhor qualidade de vida.

A fonoaudióloga Isabela Papera destaca que alguns indivíduos perdem a audição mais cedo que outros. Porém, os problemas mais sérios aparecem nos idosos. “Depois de 60 anos, o quadro é mais grave. Por isso, é importante buscar ajuda aos primeiros sinais de incômodo”, explica. Mesmo assim, esse distúrbio vem atingindo cada vez mais a população jovem e adulta. Com a exposição prolongada a sons muito altos, principalmente por causa do hábito de ouvir música em fones de ouvido, os brasileiros estão desenvolvendo perda auditiva mais cedo.

De acordo com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia (ABO), hoje, mais de 20 milhões de brasileiros têm alguma dificuldade para ouvir. Com todos os problemas que a perda da audição traz, um pontual é a vergonha de usar o aparelho, provocar efeitos psicológicos negativos, como isolamento, insegurança, tristeza, irritação, medo e até depressão.

“Antigamente, o transtorno era grande. Quem tinha problemas de audição usava aparelhos enormes, que causavam constrangimento. Por isso, muitos resistiam e preferiam ficar sem ouvir. Mas atualmente, com a evolução tecnológica, temos aparelhos auditivos com tanta tecnologia quanto os celulares e que trazem enormes benefícios. Muitas vezes, as pessoas em volta nem notam o aparelho, de tão discreto que ele é. Ninguém mais precisa sofrer com isolamento, solidão e desânimo porque não ouve bem. Os aparelhos resgatam os sons e permitem que se viva com alegria e disposição”, reforça a especialista da Telex, que cita vantagens do uso do aparelho:

Vantagens do uso de aparelho auditivo:

Aumento na autoestima;

Melhoria nos relacionamentos com a família e amigos;

Maior bem-estar físico;

Melhoria do foco e concentração;

Aumento da independência e sensação de segurança;

Diminuição do cansaço;

Aumento na disposição e confiança para participar de reuniões sociais;

Maior produção no trabalho.

