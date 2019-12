Mundo Chile descarta possibilidade de sobreviventes a queda de avião militar

12 de dezembro de 2019

Foram encontradas nesta quinta-feira partes de corpos humanos no local do acidente Foto: Reprodução/Twitter/@FACh_Chile A Força Aérea do Chile divulgou imagens de destroços. (Foto: Reprodução/Twitter/@FACh_Chile) Foto: Reprodução/Twitter/@FACh_Chile

A Força Aérea chilena descartou nesta quinta-feira (12) a possibilidade de haver sobreviventes da queda de avião que voava em direção a missão na Antártica. “A condição dos restos do avião encontrados torna praticamente impossível a existência de sobreviventes deste acidente aéreo”, disse o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea do Chile, Arturo Merino Núñez.

O avião militar chileno Hercules C-130 desapareceu na noite de segunda-feira (09), após sair de Punta Arenas, no sul do país, em direção à Base Eduardo Frei Montalva, na Antártica.

Arturo Merino Núñez relatou ainda que partes de corpos humanos foram encontradas hoje no local da queda do avião. “É uma dor que choca todo o país. Queremos dar nossas mais profundas condolências. O país merece saber o que aconteceu”.

O ministro da Defesa, Alberto Espina, disse que “é praticamente impossível” que haja sobreviventes e expressou “nosso apoio, nossa dor pelo drama humano que os familiares estão vivendo”.

“Dissemos, assim que aconteceu (o desaparecimento da aeronave), que faríamos todos os esforços humanos e materiais para localizar o avião. 48 horas depois encontramos o avião e posso salientar que, para isso, mobilizamos 23 meios aéreos, 14 navais e 8 agências internacionais com capacidade de satélite. Isso nos permitiu localizar o avião”, afirmou o ministro.

Detalhes

O voo, com 38 pessoas a bordo, saiu de Puntas Arenas às 16h55min da última segunda-feira, tendo feito seu último informe às 17h44min e seu último registro de localização às 18h13min. Após ter se esgotado o tempo de autonomia da aeronave, ela foi considerada desaparecida pelas autoridades chilenas.

O avião transportava 17 tripulantes e 21 passageiros, em missão de apoio logístico à base na Antártica. A região onde o avião desapareceu está localizada em Paso Drake ou Mar de Drake, e é uma extensão de mar de cerca de 800 quilômetros, que conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico, entre a América do Sul e a Antártica.

Tem uma profundidade média de 3.400 metros. É considerado um dos lugares mais tempestuosos do planeta, com ventos que superam os 70 km/h e ondas de mais de 8 metros de altura.

