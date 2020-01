Mundo China confirma a nona morte provocada pelo coronavírus; número de infectados aumenta para 440

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Os sintomas do coronavírus são parecidos com os da gripe

Aumentou para nove o número de pessoas mortas devido ao coronavírus, que já infectou 440 pessoas na China, segundo autoridades do país asiático. A doença, que teve os primeiros casos registrados em Wuhan, na Região Central da China, chegou a Macau, na costa Sul chinesa.

Os EUA registraram o primeiro caso de infecção por coronavírus na terça-feira (21). Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul também já foram afetados.

A vice-ministra da Comissão Nacional de Saúde da China, Li Bin, alertou que o coronavírus pode sofrer mutação e se propagar mais rapidamente. A comissão anunciou medidas para conter a doença diante da viagem de milhões de pessoas, por todo o país, para o feriado do Ano Novo Lunar, nesta semana.

Entre as medidas, estão a desinfecção e a ventilação de aeroportos, estações de trem e shoppings.

Os sintomas do coronavírus são parecidos com os da gripe: dificuldade de respirar, coriza, tosse, dor de garganta e febre. Grupos de maior risco, como idosos e crianças, podem desenvolver doenças mais graves ao serem contaminados com o coronavírus, como pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, falha renal e morte.

