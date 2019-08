Pelo menos cinco pessoas, incluindo um menor de idade, morreram no domingo (25) após a colisão entre um helicóptero e um ultraleve na ilha espanhola de Mallorca, informou o governo regional. Não foram informadas as causas da colisão entre as aeronaves, ambas em uso privado. Duas pessoas estavam a bordo do ultraleve e três outras, um casal e um menor, estavam no helicóptero.