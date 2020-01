Cinema Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, ganha dinheiro extra vendendo cocô de cavalo

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Astro de Hollywood faz esse trabalho ao lado de sua mansão luxuosa Foto: Reprodução Astro de Hollywood faz esse trabalho ao lado de sua mansão luxuosa (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Engana-se que pensa que a vida de astros de Hollywood é fácil. Muitas vezes, fora do set de filmagens, alguns deles precisam desempenar outras funções para ganhar uma graninha extra.

E é justamente isso que o ator Chris Hemsworth, 36, o intérprete do Thor da Marvel, faz. Quase ninguém sabe, mas nas horas vages ele gosta de vender… cocô de cavalo. É isso mesmo. Segundo o Daily Mail, Chris passou as férias de final de ano flagelando sacos de cocô de cavalo ao lado da estrada onde fica a sua luxuosa mansão, que equivale a cerca de R$ 80 milhões, na Austrália.

De acordo com uma placa de papelão manuscrita erguida para os motoristas que passavam, uma sacola de esterco custava apenas US$ 2 (equivalente a R$ 8). Chris Hemsworth, está cansado do mundo de Hollywood e revelou que faria uma pausa em sua carreira para cuidar de sua família, em agosto.

“Estou em casa agora, tirando os próximos seis meses para passar mais tempo com as crianças e minha esposa. Só vou fazer merendas e levar e buscar na escola”, disse o ator em uma entrevista ao podcast Men’s Health Strenght Sessions.

