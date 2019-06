Chuva chega a Porto Alegre e outras regiões do Rio Grande do Sul neste domingo

Quem acordou cedo neste domingo (30), em Porto Alegre, se deparou com o calor que tem atingido a cidade nos últimos dias. Além da sensação de abafamento, o vento característico que surge antes de chover também apareceu, seguido da tão esperada por alguns — e indesejada para outros — chuva. E é exatamente essa a previsão para o término do final de semana: tempestade.

As mínimas começaram em 19ºC e não devem ficar abaixo dos 14ºC na capital, enquanto as máximas variam entre 22ºC e 15ºC. Tanto na Serra, como no Centro e no Norte do estado, a média das temperaturas deve seguir semelhante à de Porto Alegre, também com alerta de chuvas fortes.

Já na Fronteira e na região Sul, a preocupação é com a queda de temperaturas, que podem chegar próximo dos 9ºC. Os ventos, nessas áreas, deve ser mais intenso do que nas demais.

