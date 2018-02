Cia. Rústica começa turnê de três novos espetáculos

Um dos mais atuantes e premiados grupos de teatro gaúchos, a Cia. Rústica terá agenda cheia em 2018. A programação começa em março com uma turnê do espetáculo de rua Cidade Proibida (Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo 2014) em três cidades: Caxias do Sul, Pelotas e Florianópolis. O financiamento é do programa Petrobras Distribuidora de Cultura.

De 27 a 29 de abril, o grupo vai ocupar o Theatro São Pedro, em Porto Alegre. Haverá oficinas e apresentações de Cidade Proibida, Fala do Silêncio (Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo 2017) e O Fantástico Circo-Teatro de um Homem Só. No mesmo mês, Fala do Silêncio será exibido em várias cidades do interior do estado em um circuito de apresentações promovido pelo Sesc.

Nos dias 17 e 18 de maio, a trupe estreia Tremor, primeira montagem brasileira para o texto da alemã Maria Milasavljevic. Com direção de Patrícia Fagundes, o elenco conta com Priscilla Colombi, Evandro Soldatelli, Lauro Fagundes e DJ Vigo. A produção integra o Projeto Transit, promovido pelo Instituto Goethe de Porto Alegre.

O grupo também vai lançar ainda outras duas produções – ainda sem datas de estreia definidas. Boca do Mundo será a nova peça do ator e diretor Carlos Mödinger e promete abordar temas como identidade e migrações. Já Pecados Rasgados – só as drags perdoam irá repetir a parceria entre Patrícia Fagundes e Heinz Limaverde, como aconteceu em O Fantástico Circo-Teatro de um Homem Só.

