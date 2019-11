Os dois proprietários do Mercado Brasco, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, doaram R$ 3 mil em moedas para a EPTC adquirir balizadores flexíveis para a ciclovia da avenida Goethe. Conforme os sócios Arthur Bolacell e Gabriel Drumond, a quantia foi arrecadada durante um ano, em uma campanha solidária em que os clientes eram estimulados a deixar parte do troco na empresa.