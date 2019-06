A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta quinta-feira (27) proibir a polêmica pergunta sobre a cidadania incluída no censo de 2020, ao considerar que o governo do presidente Donald Trump não deu uma razão adequada para acrescentá-la. A proposta do governo, rejeitada hoje pelo Supremo em uma votação na qual cinco juízes se pronunciaram contra ela e quatro a favor.

