A cidade alemã de Bielefeld está oferecendo 1 milhão de euros (quase R$ 4,5 milhões) para quem provar a teoria conspiratória de que a cidade de 300 mil habitantes, localizada no noroeste do país, não existe. A piada sobre Bielefeld é semelhante com a brincadeira sobre a existência do Acre feita no Brasil. A teoria de conspiração sobre Bielefeld surgiu na internet em 1994.

Deixe seu comentário: