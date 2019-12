Acontece Cidade de Gramado lota com visitantes para o Natal

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Visitantes lotam a cidade de Gramado, decorada para o Natal. Foto: Divulgação Visitantes lotam a cidade de Gramado, decorada para o Natal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Gramado está lotada de visitantes. Os dias bonitos, a proximidade das férias e do feriado de Natal leva milhares de pessoas à cidade. Além disso, até 12 de janeiro de 2020 o Natal Luz enche a cidade de alegria e energia, o espírito natalino se espalha e anima as pessoas, mesmo aquelas que já tinham perdido esse espírito ou se esquecido de como era.

A cidade ganha vários eventos natalinos que mostram para o público o real espírito do natal, eventos como Ilumination, Lenda do Bosque de Natal e Grande Desfile de Natal.

Atrações natalinas

No espetáculo Ilumination, o enredo traz a história da criação do mundo, o nascimento nascimento de Jesus Cristo, na busca de resgatar nos espectadores o verdadeiro sentido do Natal.

Na atração Lenda do Bosque de Natal o visitante conhece um amável vilarejo no Bosque dos Pinheiros de Natal que fica aos pés de uma montanha. Nele moram o Papai Noel e seus adoráveis vizinhos. A paz dos moradores só é quebrada quando de repente chega uma grande e misteriosa encomenda destinada ao Papai Noel, que resgata uma antiga lenda. Em meio a esta confusão, todos espantados se perguntam onde estará o bom velhinho e o que acontecerá com o Natal deste ano.

O Grande Desfile mostra do que é feito o Natal e traz os sentimentos mais inspiradores: o Amor, a Surpresa e a Alegria, tudo para relembrar a todos o que nos move nesta data tão especial.

Mais de 2 milhões de leds

A atual decoração do Natal Luz Gramado já vem chamando atenção do público e conforme a diretora de decoração, Cláudia Casagrande, este ano o projeto teve um acréscimo de 30% em relação aos anteriores.

São centenas de guirlandas e demais peças decorativas, também á um novo trecho decorado que fica na Avenida das Hortênsias desde á Rua São Pedro até o Pórtico da cidade de entrada da cidade via Nova Petrópolis que até então não tinha sido decorado.

O projeto de decoração do Natal Luz de Gramado passava de 500 páginas, foram aproximadamente 2.395.000 leds e teve cerca de R$3.8 milhões de investimento. A decoração permanecerá na cidade até o dia 12 de janeiro de 2020.

Visitantes lotam Gramado









