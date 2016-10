Cinco dicas para aproveitar a Flórida além dos parques de diversões

Um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros para fora do País são os Estados Unidos. Nova York, Miami e, principalmente Orlando – por conta da grande comunidade de brasileiros –, são cidades que estão no topo das mais queridas. Ao optar pela Flórida, saiba que existe vida além dos parques de diversão. Confira abaixo cinco dicas que mostram como aproveitar melhor o Estado mais amado pelos brasileiros.

Compras.

Tanto Orlando quanto Miami oferecem diversos outlets de tirar o fôlego. O Sawgrass Miami, que fica localizado em Fort Lauderdale, é um dos maiores da região e possui mais de 360 lojas. Já em Orlando existem dois queridinhos pelos visitantes: Orlando Premium Outlets e Florida Mall. Dica: alugue um carro logo na entrada e aproveite ainda mais as compras sem o trabalho de carregar muitas sacolas.

Intercâmbio.

As cidades americanas também são reduto de intercâmbios estudantis, tanto para aprender e praticar o inglês, fazer cursos extracurriculares ou mesmo ingressar em universidades renomadas. Uma das maiores do mundo, a Full Sail University está localizada em Orlando e é referência na área da indústria criativa, com cursos de bacharelado e pós-graduação nas áreas de: artes, música, games, cinema, tecnologia, comunicação, esportes e negócios.

A vantagem é que o Estado conta com algumas das maiores indústrias artísticas, aumentando as possibilidades de networking e inserção no mercado de trabalho para quem está em uma universidade local.

Culinária.

Com forte influência latina, o Estado americano oferece pratos muito coloridos e saborosos. É possível encontrar facilmente restaurantes que servem empanadas, ceviche, churrasco, yuca frita (a nossa famosa mandioquinha frita), entre outras delícias. Um dos pratos favoritos é o sanduíche cubano, feito com pernil e um molho especial, que pode ser encontrado também em diferentes food-trucks.

Diversão e cultura local.

Reforçando a cultura dos cowboys americanos, acontecem, aos sábados, os tradicionais rodeios no Westgate River Ranch. O passeio recria a vida no campo com cavalos, búfalos, fogueiras, cabanas e “saloon” que fazem lembrar os famosos filmes de velho oeste. Outro passeio ainda mais em contato com a natureza é o Safari Wilderness Ranch, a alguns quilômetros de Lakeland, ou o Brevard Zoo, em Melbourne.

Praias e surfe.

Todo o Estado é rodeado por lindas praias. A região ainda possui um clima ameno que favorece o turismo, principalmente para os amantes de surfe. Cocoa Beach, localizada a 90 quilômetros de Orlando, é uma das praias mais badaladas, além de Jacksonville Beach, St. Augustine, Daytona Beach e South Beach.

