Cinco milhões de crianças brasileiras ainda precisam ser vacinadas contra a pólio e o sarampo

Na reta final da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, cinco milhões de crianças de 1 ano a 5 anos incompletos precisam ser levadas aos postos de saúde para receber as vacinas contra a poliomielite e o sarampo. Até esta quarta-feira (22), 56% das crianças dessa faixa etária em todo o País receberam as vacinas contra essas doenças, segundo o Ministério da Saúde

Em todo Brasil, foram aplicadas mais de 12,5 milhões de doses das vacinas contra a pólio e sarampo (cerca de 6,2 milhões de cada). A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de crianças independente da situação vacinal delas e criar uma barreira sanitária de proteção da população brasileira.

“O prazo para término da campanha está se aproximando, é 31 de agosto. Convocamos pais e responsáveis a levarem as crianças que ainda não foram vacinadas, independente da situação vacinal anterior, já que neste ano a campanha é indiscriminada. O esforço do País é impedir que doenças já eliminadas não retornem o Brasil. Esse é um trabalho de toda a sociedade”, ressaltou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Para a poliomielite, as crianças que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina na vida serão vacinadas com a Vacina Inativada Poliomielite. As crianças que já tiverem tomado uma ou mais doses receberão a gotinha (Vacina Oral Poliomielite). Em relação ao sarampo, todas as crianças devem receber uma dose da vacina tríplice viral, independente da situação vacinal. A exceção é para as que tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias, que não necessitam de uma nova dose.

Entre os Estados com menor cobertura, estão o Rio de Janeiro, com 36,27% do público-alvo vacinado contra pólio e 37,62% contra sarampo, e Pará, que tem 41,04% contra pólio e 41,04% contra sarampo. Os Estados que estão com as melhores coberturas vacinais são: Rondônia, com 88,89% para a pólio e 87,42% para o sarampo, seguido por Amapá com 82,74% para pólio e 82,58% para sarampo.

O Ministério da Saúde oferta todas as vacinas recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Ao todo, são 19 para combater mais de 20 doenças, em todas as faixas etárias. Por ano, são cerca de 300 milhões de doses de imunobiológicos distribuídos em todo o País.

Sarampo

Atualmente, o Brasil enfrenta dois surtos de sarampo: em Roraima e Amazonas. Até o dia 21 de agosto, foram confirmados 1.087 casos de sarampo no Amazonas e 6.693 permanecem sob investigação. Já o Estado de Roraima confirmou 300 casos da doença e 67 continuam sob investigação. Entre os confirmados, nove casos foram atendidos no Brasil e estão recebendo tratamento, mas os pacientes residem na Venezuela.

Os surtos estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no Brasil é o mesmo que circula na Venezuela, país que enfrenta um surto da doença desde 2017.

