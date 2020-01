Notas Brasil Cinco presos fogem de dois presídios em Goiás

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Pelo menos cinco presos escaparam no domingo (19) de dois estabelecimentos prisionais de Goiás, informou a Administração Penitenciária do Estado. As fugas ocorreram em Abadiânia, a cerca de 100 quilômetros de Goiânia, e em Caldas Novas, a 180 quilômetros da capital goiana. Um vigilante penitenciário foi detido por suspeita de facilitar a fuga de dois detentos.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário