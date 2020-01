Verão Cine Verão Unimed é transferido devido à instabilidade do tempo

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Ação da Unimed Porto Alegre e do Porto Verão Alegre ganhou nova data e acontecerá no dia 28 de janeiro, na Orla do Guaíba

O Cine Verão Unimed teve a sua data alterada. O evento, que aconteceria amanhã (21), foi transferido devido à instabilidade do tempo. Segundo a organização da ação, depois de pesquisas realizadas, entendeu-se que a data mais segurança, conforme a previsão meteorológica, seria no dia 28 de janeiro. A ação acontece a partir das 19h, na Orla do Guaíba, em Porto Alegre.

O evento apresentará três curtas: Três Vezes por Semana, do diretor Cris Reque, de 2017; De Castigo, da diretora paulista Helena Ungaretti; e A Piscina de Caíque, que conta com direção do goiano Raphael Gustavo da Silva. O evento é gratuito é a indicação é levar uma canga ou cadeira para aproveitar a experiência ao ar livre.

O Cine Verão Unimed integra a programação do Porto Verão Alegre, que oferece atividades culturais por preços acessíveis e acontece durante os meses de janeiro e fevereiro. Saiba mais em www.portoveraoalegre.com.br.

Dia 28 de Janeiro, terça-feira, das 19h às 22h30/ Classificação: Livre/ Entrada Franca/ Endereço: Av. Edvaldo Pereira Paiva – Praia de Belas, Porto Alegre – RS

Programação:

20h00 – De Castigo (2014)

20h30 – A Piscina de Caíque (2017)

20h50 – Três Vezes por Semana (2011)

Realização: Porto Verão Alegre e Unimed Porto Alegre

Curadoria e Produção: Lora

Apoio: Amberê Drinqueria

