CineMaterna apresenta X-Men – Fênix Negra para pais e filhos nesta quarta-feira

O projeto CineMaterna terá sua nova edição nesta quarta-feira (26), às 14h. O programa trará “X-Men – Fênix Negra” às telas no GNC Cinemas Praia de Belas, voltado para pais e seus bebês. A iniciativa é focada em proporcionar a quem possui filhos pequenos a tranquilidade de ir ao cinema sem se setir excluído do entretenimento na capital.

O filme segue a trajetória dos mutantes da Marvel após “X-Men: Apocalipse”. Os alunos do Professor Charles Xavier precisam enfrentar um de seus próprios colegas, que se torna uma ameaça capaz de destruir a humanidade. O longa metragem conta no elenco com nomes como Sophie Turner, Jessica Chastan, James McAvoy e Micheal Fassbender, e é dirigido por Simon Kinberg.

Como em todas as edições do CineMaterna, as salas são adaptadas visando o conforto tanto dos pais quanto dos filhos, contando com som reduzido, trocador de fraldas, ar-condicionado brando e ambiente levemente iluminado. A sessão é indicada para mamães e papais com bebês de até 18 meses.

SERVIÇO

CineMaterna – filme: “X-Men – Fênix Negra”

Data: 26 de junho, às 14h

Local: GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping – 3º Piso (Av. Praia de Belas, 1181, Porto Alegre)

Deixe seu comentário: