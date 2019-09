O CPRS (Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul) traz a Porto Alegre o psicanalista Luís Claudio Figueiredo para a Jornada de Estudos Angústia e Agonia – Estratégias Psicanalíticas. A atividade ocorre nesta sexta-feira (27), das 10h às 18h, no Hotel Plaza São Rafael. Figueiredo é um dos autores do livro Adoecimentos psíquicos e estratégias de cura – Matrizes e modelos em psicanálise, juntamente com Nelson Ernesto Coelho Junior.

