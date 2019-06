Claudia Raia revela como superou tentativa de estupro aos 13 anos

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz e bailarina Claudia Raia revelou que foi vítima de assédio sexual aos 13 anos. A atriz havia se mudado para Nova York, nos Estados Unidos, para estudar no American Ballet Theater e se hospedou na casa de um homem que tentou abusar dela. “Joguei uma coruja de vidro na cabeça dele e saí correndo, sem saber se o tinha matado”, afirmou Claudia.

“Minha vida sempre foi regida por mim mesma, pelas coisas em que eu acreditava e queria. Nasci ‘mulher macha’, a que vai na frente”, autodefine-se a atriz, que diz se espelhar na mãe, dona Odette Motta Raia (que morreu no último dia 20 de março, aos 95 anos), para ter esse olhar sobre a vida.

“Sou filha de uma figura feminina muito incrível. Uma visionária, que cuidou de dez academias e duas filhas (ela e a irmã, Olenka, seis anos mais velha), desde que meu pai morreu, nos meus 4 anos. Tínhamos momentos maravilhosos, de amor imenso, mas minha mãe era uma taurina dura, firme. Eu a entendo. Se não botasse ordem, talvez as coisas não tivessem andado.”

Claudia conta que desde muito novinha teve que aprender a se defender sozinha. Aos 13 anos, foi uma das duas brasileiras selecionadas para estudar no American Ballet Theater. Entusiasmada, a menina de Campinas, cidade do interior de São Paulo, seguiu para Nova York para realizar o sonho, sem companhias. Lá, levou um dos maiores sustos da sua vida: sofreu assédio sexual.

“O homem que me hospedou lá tentou abusar de mim. Joguei uma coruja de vidro na cabeça dele e saí correndo, sem saber se o tinha matado. Até hoje não sei. Uma professora de balé me viu chorando na rua, sentada em cima da mala, e me levou para a casa dela. Ela morava com quatro mulheres loucas, cocainômanas, num apartamento de 40m² . Fiquei dormindo dentro de uma banheira, por falta de espaço”, lembra a artista, contando que dona Odette ficou revoltadíssima quando soube da situação em que a filha se encontrava e quis trazê-la de volta a todo custo.

“Naquela época, não tinha celular, a comunicação era difícil. Eu decidi ficar para dar prosseguimento ao meu sonho.”

Para se sustentar na megalópole, Claudia começou a trabalhar de garçonete e conseguiu alugar um apartamento só pra ela.

“Bailarina clássica, eu fazia shows de samba na ponta dos pés aos fins de semana numa boate chamada Cachaça. E assim fui pagando as minhas contas. Minha vida daria uma novela e tanto!”

Propostas indecentes

“Ah, já recebi várias! De homens casados, inclusive. Essas propostas vieram no começo da minha carreira, quando eu era vista como a gostosona e não tinha o respeito de atriz. Era extravagante, bonita, grandona, ‘muito tudo’, aí as pessoas pensavam que eu era um prato cheio. Imediatamente, dava cortes e saía fora. É preciso ter ética. É muito triste essa posição (de amante), não nasci pra isso. Nunca abri concessões desse tipo na vida, dentro ou fora da Globo. Chego de cabeça erguida, porque não tenho nenhuma pendência da qual eu possa ser cobrada. Nunca fiz o teste do sofá, até porque eu nunca coube em um. E me orgulho de nunca ter me envolvido com ninguém de forma escusa. Acredito, realmente, naquele ditado: ‘Onde se ganha o pão não se come a carne’”.

Senso estético

“Nunca tive problemas em me aceitar. E olha que eu vim de uma infância em que eu não era bonita, de uma adolescência esquisita… De repente, virei uma mulher diferente, charmosa, exuberante. Até hoje, só consertei o meu nariz de berinjela, mais nada. Por enquanto. Acredito nesses consertinhos, que parecem que você foi para Caxambu (MG) tirar férias nas águas termais e volta diferente, sabe? Não é plástica, é um pequeno acerto (risos). Até agora as coisas estão indo bem, tenho uma pele boa… Uma mulher chegar aos 52 anos como estou é uma grande sorte. E disciplina. Colho o que plantei: uma vida inteira de exercícios e alimentação regrada. Mas sou muito crítica comigo. Fico chateada se estiver com barriga ou culote sobressalentes. Corpo fora de forma incomoda, em mim e no outro. Homem barrigudo não me atrai. É um senso estético meu. As pessoas podem ter a barriga que elas quiserem, mas meu marido sabe que eu não gosto, e ele se cuida horrores. Eu também me cuido porque para ele também incomoda. Quando eu me vejo na TV, reparo numa ruga a mais, num papinho que não tinha, normal. Só peço uma boa maquiagem e uma boa luz”.

